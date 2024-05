Mannen overvallen winkelier op klaarlichte dag

Twee mannen hebben vrijdag op klaarlichte dag een winkelier overvallen aan de Welgedacht B-weg in Suriname.



De 58-jarige winkelier werd rond 11.00u onder bedreiging beroofd van 20.000 Surinaamse dollars. Ook werd een onbekend aantal pakken sigaretten weggenomen.



Op vastgelegde camerabeelden is te zien dat de twee daders in de winkel staan. Een loopt dan achter de toonbank langs, naar de winkelier en grijpt hem van achteren vast.

De andere pakt dan van de voorkant geld uit de kassa. Daarna zie je de daders rennen naar een in aanbouw zijnde woning. Vandaaruit zijn ze een bosschage in gerend.

De politie van De Nieuwe Grond was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.