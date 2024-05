Man probeert spullen via luchtgaten cellenhuis naar binnen te krijgen

De politie in Suriname heeft de 45-jarige Ronny J. op heterdaad betrapt, toen hij bezig was drugs via de luchtgaten in de muur van het cellenhuis te Latour binnen te krijgen.

Vernomen wordt dat de politie door een alerte persoon erop werd geattendeerd dat een man met een rugtas achter het politiebureau was gelopen.



De politiemannen stelden een onderzoek in, waarna ze in het donker achter het berghok een man aantroffen en staande hielden. Hij gaf toe dat hij spullen via de luchtgaten in de muur van het cellenhuis, naar binnen probeerde te krijgen.



Bij een nader onderzoek in zijn rugtas trof de politie twee waterflessen aan. In één van de flessen was alcohol overgeschonken en in de andere had hij blauwsel, assisie, marihuana stengels en zaadjes, vloeipapier, een aansteker, een mobiele telefoon en wat geld.



Bij zijn voorgeleiding gaf de verdachte toe dat hij de spullen via de luchtgaten in het cellenhuis zou duwen. Hij verklaarde dat de drugs en andere spullen niet aan hem toebehoren; hij zou ze hebben gehad van ene Marlon, om te bezorgen voor ene Blaka.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Ronny in verzekering gesteld.