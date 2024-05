Dronken 14-jarige jongen knalt met bromfiets tegen stilstaande auto

Een dronken 14-jarige jongen is afgelopen nacht ernstig gewond geraakt nadat hij met een bromfiets is geknald tegen een stilstaande auto aan de Bomaweg in Suriname.

De bromfietser is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg iets na 03.00 uur de melding van het eenzijdig verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer is vanwege zijn leeftijd niet bevoegd om een bromfiets te besturen. Wat hij dat tijdstip over straat deed is niet duidelijk. Het onderzoek duurt voort.