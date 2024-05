‘Cyber attack’ uitgevoerd op overheidsnetwerk Suriname

De Surinaamse justitiële autoriteiten verkeren momenteel in een volledig verhoogde paraatheid. Dit vanwege het feit dat het Cyber Security Incident Response Team van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV-CSIRT) donderdag heeft laten weten, dat het Surinaams overheidsnetwerk te maken heeft met zogeheten malware-aanvallen.

Donderdagochtend was de status op Yellow Alert, hetgeen een lopende aanval -of vermoedelijk op handen zijnde aanval inhoudt, die kan leiden tot een toename van de latente en/of lokale verbindingen uitvallen. Laters is het aangepast naar positie 3. Code: Oranje. Het betekent dat de lopende aanval toeneemt.

DNV-CSIRT geeft aan de aanvallen expliciet gericht zijn op het overheidsnetwerk, niet de burgermaatschappij. Volgens het Cybercrime toeziend orgaan gaat het om een Distributed Denial of Service (DDoS) aanval, waarbij er gepoogd wordt door cybercriminelen om ontzettend veel verzoeken naar websites te versturen waardoor deze onbereikbaar worden voor gebruikers.

De e-gov website met alle bijbehorende e-gov diensten is als gevolg hiervan uit de lucht.

De dader van deze aanvallen kan geclassificeerd worden als een Uncategorized (UNC) Threat Group, waarbij overheden en private sector entiteiten het doelwit zijn. Een inteligence onderzoek is momenteel gaande.

Het DNV-CSIRT heeft de cyberattack- protocollen geactiveerd waarbij alle relevante stakeholders, waaronder DATASUR, TELESUR, e-GOV en TAS direct worden betrokken. De veiligheidsprotocollen zijn thans in werking getreden. Het e-mailverkeer voor overheidsfunctionarissen is tot nader order gesloten.

Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de aanvallen te bestrijden en de nationale veiligheid en integriteit van het overheidsnetwerk systeem te waarborgen.