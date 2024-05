Braziliaanse man doodgeschoten in goudzoekersdorp

De politie in Suriname kreeg vrijdag in de vroege ochtend een melding van een schietpartij in het goudzoekersdorp Antonio do Brinco, waarbij een Braziliaanse man om het leven is gekomen.



Vernomen wordt dat het slachtoffer in zijn buikstreek is geraakt door een kogel dat werd afgeschoten met een vuistvuurwapen.

Na het geval bracht de dorpelingen de gewonde man naar Maripasoula voor medische behandeling. Hij overleed echter onderweg in de auto.

Het motief van het schietincident is vooralsnog niet bekend. Volgens de Surinaamse politie is de schutter reeds aangehouden.

De sterke arm van recherche regio Oost is onderweg naar het Lawagebied.