Benadeelde herkent gestolen bijouterieën in auto van inbraakverdachte

Een 23-jarige man is afgelopen dinsdag door de politie in Suriname aangehouden, nadat er spullen in zijn auto waren herkend als te zijn gestolen.

De verdachte Batistuta F. zou zijn voertuig naar een monteur hebben gebracht voor reparatie. Een man die daar was zag in de auto van F. bijouterieën, die bij een inbraak van een kennis van hem zouden zijn buitgemaakt.

De man belde de kennis op om haar de bijouterieën te laten zien. De vrouw herkende de spullen die bij een inbraak bij haar waren weggenomen. Daarbij zouden een mobiele telefoon en een handtas, waarin de bijouterieën werden bewaard, zijn gestolen.

De politie van Latour werd meteen in kennis gesteld en spoorde de verdachte op.

Na zijn aanhouding ontkende Batistuta het feit met klem. Hij beweerde dat de bijouterieën van zijn stiefdochter waren. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.