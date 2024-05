VIDEO: Militair rijdt met hoge snelheid door water en knalt tegen gebouw

Een militair heeft in de nacht van maandag op dinsdag een ravage aangericht bij een broodjeszaak aan de Saramaccastraat in Suriname.

De ambtenaar reed met hoge snelheid over de Zwartenhovenbrugstraat naar de Saramaccastraat. Op de kruising merkte hij laat op dat er water op straat was. Hij probeerde nog af te remmen, maar verloor daarbij de controle over het stuur.

Het voertuig raakte van de weg en knalde tegen het gebouw van de broodjeszaak. Een verkeersbord werd ook omver gereden. De bestuurder bleef ongedeerd.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst bleek de bestuurder een militair te zijn en de Militaire Politie werd ingeschakeld voor verdere afhandeling.

Het gebouw en de auto hebben grote schade opgelopen. De wagen is door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

Het incident is vastgelegd door een beveiligingscamera van het bedrijf Nurjahan nabij het kruispunt. Bekijk de beelden hieronder.