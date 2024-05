OPINIE: ‘Drogredenen van de NPS om uit de coalitie te stappen’

[INGEZONDEN] – In reactie op de opmerkingen van NPS-voorzitter Gregory Rusland, dat de groene partij uit de coalitie is gestapt omdat ze niet achter besluiten kon staan die de betrouwbaarheid van de partij zou schaden, kan ik zeggen dat dit absoluut misleiding is. De NPS voorzitter gebruikt allerlei drogredenen om de stap van de NPS te rechtvaardigen. De NPS was zeker een betrouwbare partij maar na het vertrek van voorzitter/president Ronald Venetiaan is er iets veranderd.

Het vertrek van de NPS is allemaal begonnen toen in de media een bericht verscheen dat een zoon van DNA-lid Patricia Etnel, een stier had gestolen. Ze denkt nog steeds dat de VHP erachter zit, terwijl de VHP daarmee helemaal niks te maken heeft. Na de beschuldiging van diefstal heeft ze de oorlog verklaard aan de VHP. De NPS voorzitter had daar moeten nagaan wat er echt aan de hand was en moeten ingrijpen.

Die twee zijn ook boos omdat ex-president Ronald Venetiaan tijdens een discussieavond van de NPS in Grun Dyari met als onderwerp “Overleven in de huidige crisissituatie”, de samenleving had opgeroepen om president Santokhi niet in de steek te laten nu hij moeilijke keuzes moet maken. En dat viel kennelijk niet in goede aarde bij zowel Etnel als Rusland.

President Santokhi heeft groot gelijk als hij zegt dat de NPS uit de coalitie is gestapt omdat ze de politieke druk niet aankon. Feit is dat ze uit de boot is gestapt toen het woelig werd, maar niet om de redenen die Rusland aanhaalt. Uit zeer betrouwbare heb ik vernomen dat die problemen al uitgepraat waren. In crisistijd moet je juist leiderschap tonen en niet weglopen.

De kwestie Surfin speelde begin 2021, het heeft langer dan een jaar geduurd voordat Rusland tot het besef kwam dat hij daarom uit de boot moest stappen. De kantonrechter Dayanand Bandhoe, heeft eind november 2022 beslist dat New Surfin NV nimmer is opgericht. In navolging van de NDP blijft ook NPS-voorzitter Rusland echter doordrammen over Surfin. Wie een hond wil slaan vindt licht een stok.

Wat HPSG betreft is nooit 1 cent door de staat uitgegeven. Er hebben juristen van een aantal ministeries waaronder ook van milieu aan dit dossier gewerkt. Ook Nimos, welke onder het ministerie van ROM valt, heeft hieraan gewerkt en geen bezwaar aangetekend. De heer Silvano Tjong Ahin van de NPS was toen minister van ROM. Dus NPS was vanaf het begin bekend hiermee.

Het heeft, nadat dit project afgeblazen was toch nog enige tijd geduurd voordat NPS eruit stapte, derhalve moet de NPS voorzitter eerlijk voor de dag komen. Indien deze zaken zo hoog zaten bij de NPS, had ze direct consequenties aan moeten verbinden. Maar nee, de groene partij is niet uit de coalitie gestapt omdat de vele functies belangrijk waren voor de partij. Beide ministers waren verbaasd dat de NPS zo plotseling uit de boot stapte, volgens mij waren ze van tevoren niet eens op de hoogte.

De ministers kwamen gewoon aan het werk en bleven zelfs nog twee maanden aanzitten, hetgeen al aangeeft dat er wat anders aan de hand was. Een gerucht deed de ronde dat men bezig was met een coup tegen Rusland. Hij verwachtte dat als hij zou blijven in de regering, ze hem zouden afzetten. Hij heeft toen eieren voor zijn geld gekozen en is meegegaan om uit de regering te stappen.

Er zijn ook andere factoren geweest om uit de coalitie uit te stappen, namelijk dat de NPS gewend was om de VHP te domineren. Nu zat ze -met weinig zetels- in een andere rol en had moeite om het gezag van de VHP president te erkennen. De VHP heeft in eerdere regeringen met de NPS wel altijd het gezag van de NPS regeringsleiders erkend en gerespecteerd, zowel met premier Pengel als met president Venetiaan.

De VHP is altijd voorstander van de verbroederingspolitiek geweest en zal dat ook blijven.

Idris Naipal