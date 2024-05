Naomi Hoever nieuwe voorzitter Surinaamse Vereniging van Journalisten

De Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft woensdagavond, tijdens een goed bezochte algemene ledenvergadering, een nieuw bestuur gekozen. Bij enkele kandidaatstelling is het nieuwe bestuur, dat wordt geleid door journalist Naomi Hoever gekozen.

Met Hoever zijn verder gekozen, Elvira Rijsdijk, Eliezer Pross, Seshma Bisissar en René Gompers. Conform het Huishoudelijk Reglement zullen de functies worden ingevuld en zal het bestuur zich aanvullen naar maximaal zeven leden.

Het bestuur Hoever, neemt de leiding van de journalistenvereniging over van het afgetreden bestuur dat werd geleid door Vishmohanie Thomas. Dat bestuur heeft eerder deze maand zijn functie neergelegd, mede omdat het statutair niet voltallig was en de voorzitter om persoonlijke redenen heeft moeten bedanken.

De nieuwe SVJ-voorzitter heeft in haar dankwoord benadrukt dat de journalistenvereniging voor tal van uitdagingen staat, zoals het doorvoeren van nieuwe en moderne processen, het bevorderen van de saamhorigheid binnen de organisatie, verder werken aan de kwaliteit van het journalistieke beroep en het werven van nieuwe leden. “Belangrijk is dat de SVJ zich blijft inzetten voor de persvrijheid en de vrije meningsuiting van de burger”, zegt Hoever.

De leden van het nieuwe bestuur hebben na hun verkiezing de SVJ-belofte afgelegd in handen van afgetreden voorzitter Thomas. Zij heeft daarna de leiding van de journalistenvereniging middels het overhandigen van de voorzittershamer aan Hoever, in handen gelegd van het nieuwe bestuur.

De Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM) die vertegenwoordigd was door haar president Harvey Panka, die ook lid is van de SVJ, zegt ingenomen te zijn met de wijze waarop deze verkiezing heeft plaatsgevonden. “Ik ben verheugd hier aanwezig te zijn als lid van de SVJ én als president van de ACM. Ik ben een product van de SVJ die mij ook heeft voorgedragen voor de functie van president van de ACM, zei Panka die enkele maanden terug tijdens een ACM-vergadering op Trinidad en Tobago in die functie werd gekozen.

De ACM-president stak het nieuwe bestuur een hart onder de riem door aan te geven dat de uitdagingen van de SVJ identiek zijn aan die van andere lidorganisaties in de Caribische regio. Evenwel zal de ACM samen met haar internationale partners, lidorganisaties als de SVJ blijven ondersteunen en zich inzetten voor de gezamenlijke doelen, zoals aangegeven door Hoever.