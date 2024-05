Koedemoesoe: “Als Brunswijk iets aanraakt moet het een succes worden”

“Mijn voorzitter, de heer Ronnie Brunswijk, wanneer hij iets aanraakt moet het een succes worden”, zegt ABOP-parlementariër Ramon Koedemoesoe. Hij gelooft er daarom volledig in dat indien Brunswijk in 2025 president van Suriname wordt, het land richting glorietijden zal koersen.

Voor Koedemoesoe is het zijn droom om de ABOP-leider als president te zien. Hij voorspelt dat dit ook zal gebeuren. De parlementariër gelooft er helemaal niet in dat Suriname internationaal zal worden geïsoleerd vanwege de veroordeling van Brunswijk.

“Wij zijn Surinamers. Als we iets hebben dan is het ons ding. Wie met ons wil werken is punt twee, maar het volk moet bepalen wie zij precies wil. Er zijn zoveel landen die met Suriname willen werken. Er zijn zoveel landen die met de persoon Brunswijk willen werken. Dus ik zie geen probleem wat dat betreft. We hebben presidenten gekend in dit land die geen samenwerking hadden met bepaalde landen, maar we zijn niet dood gegaan. Dus ik zie dat niet als een probleem”, aldus de ABOP’er.

Volgens Koedemoesoe werden er ook allerlei wilde verhalen verspreid toen Desi Bouterse president van Suriname moest worden. Uiteindelijk is hij toch tot twee keren toe staatshoofd geworden. Bovendien vindt de volksvertegenwoordiger dat taal geen barrière is om een land te regeren.

“Natuurlijk moet je Nederlands kunnen praten, maar die andere talen zijn niet verplicht. Zolang je het Nederlands machtig bent is het geen probleem om president te worden. Het volk van Suriname zal voor Brunswijk kiezen. Eenieder gaat voor vooruitgang. Als we dit land werkelijk naar een grotere hoogte willen brengen, laten we het in handen van Brunswijk zetten ”, aldus de ABOP’er.