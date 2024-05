Kanhai: “Reële kans dat Bordo wordt uitgeleverd aan Frankrijk”

Volgens Irwin Kanhai, advocaat van Joel ‘Bordo’ Martinus die woensdagochtend is aangehouden in Brazilië, bestaat er een reële kans dat Bordo door de Braziliaanse autoriteiten wordt uitgeleverd aan Frankrijk. Martinus wordt ook al enkele jaren gezocht door Frankrijk. In dat land werd hij bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het organiseren van drugstransporten en het ronselen van drugskoeriers in 2019.

“Tussen Brazilië en Frankrijk bestaat er wel een uitleveringsverdrag. De kans is reel aanwezig dat hij dat wordt uitgeleverd aan Frankrijk”, zei Kanhai op D-TV Express. Volgens de advocaat heeft Brazilië geen redenen om Bordo daar vast te blijven houden, omdat hij geen strafbare handelingen op Braziliaans grondgebied heeft gepleegd.

Daarnaast heeft Suriname mogelijk niet om zijn uitlevering gevraagd, maar hem slechts op de opsporingslijst heeft geplaatst. Kanhai zelf had Bordo eerder geadviseerd om naar Suriname te komen en zijn onschuld te bewijzen.

“In het internationaal recht wordt de volgorde gehanteerd. Wie eerst komt die eerst maalt. Bovendien gaat het kennelijk om een bij verstek veroordeling in Frankrijk, terwijl hij hier (Suriname) pas verdachte is”, aldus Kanhai.

In Suriname wordt Bordo volgens het Korps Politie Suriname ervan verdacht zich samen met Clifton Jongaman alias Keppie schuldig te hebben gemaakt aan moord, medeplegen/ medeplichtigheid tot moord; doodslag, medeplegen/ medeplichtigheid aan doodslag; bedreiging met misdrijf; deelneming criminele organisatie, overtreding Wet Verdovende Middelen en overtreding Wet Money Laundering.

KPS liet woensdag officieel weten dat Bordo is opgepakt.