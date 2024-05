FestivalCity van 21-30 juni in Zoetermeer, met méér dan 50 artiesten

Komende maand barst FestivalCity los in de Silverdome Zoetermeer. Van 21 t/m 30 juni is dat de plek voor gezelligheid en muzikale verbinding, met vier topevenementen in twee weekenden en meer dan 50 artiesten!

Dit megafestival opent in het eerste weekend op vrijdag 21 juni van 17:00 uur – 23:00 uur met de Surinaams-Caribische vrijdagborrel ‘BabbelWater’, met niemand minder dan de muziekformatie PASSION & deejay Bakabana! Op deze avond speelt Nederland ook een EK wedstrijd, maar hier is aan gedacht: hoe gezellig wil je het hebben!?

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni kun je met je familie en vrienden van 17:00 uur – 23:00 uur genieten van een Latin Concert, met onder andere de topformatie Masalsa & D-Rashid en op zaterdagavond tijdens het CaribN Concert met Trafassi & Moortje!

Ben je zaterdagnacht nog in de stemming om door te feesten dan kun je genieten van een exclusieve ‘Dam Maro Dam’ – Bollywood Clubbing Night, met special guest Puri On The Beat!

In het tweede weekend gaat het op zaterdag 29 en zondag 30 juni outdoor helemaal los met Boom Boom Beats! Met bijna alle Hindipop & Chutney artiesten van Nederland, maar ook met Caribische sferen en topartiesten, zoals Freddy Moreira, La Fiesta, Zino With The Sticks, Sabroso, Lady Sanjana en ga zo maar door!

De zaterdagnacht zal tot 05:00 uur in het teken staan van een nonstop entertainment programma van Hindipop topbands, zoals The Band, Xclusiv, Oemar & Squadz, Gentle, No Merxi, Deszi Boyz, Scream, Selectabeats Showband, The Skilzz, Heavy Motion in combinatie met de beste live acts en deejays.

En dit is allemaal nog niet alles aan artiesten en programma tijdens FestivalCity 2024!

Wees er snel bij voor de speciale Family & Friends tickets van bepaalde events, die al verkrijgbaar zijn vanaf 6,99 en 8,99 per persoon ex fee! Check voor meer info www.festivalcity.nl of koop hier gelijk je festival en event tickets.