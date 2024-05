Busje slaat over de kop en eindigt in trens bij aanrijding Saramaccaweg

Bij een zware aanrijding woensdagavond aan de Saramaccaweg Maho in Suriname, is een busje van het merk Toyota Hi-ace over de kop geslagen en in een trens belandt.

Volgens de politie van Saramacca kwam het busje in botsing met een witte pick up van het merk Toyota Rocco.

Beide voertuigen reden over bovengenoemde weg in tegengestelde richting van elkaar. Ter hoogte van service station Ramdat ging het mis en ontstond er door nog onbekende oorzaak een aanrijding tussen de twee.

Vier personen raakten daarbij gewond, waarvan één ernstig. Ze zijn per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp afgevoerd.

De Surinaamse politie onderzoekt het ongeval.