Amoksi: “Mensen moeten geen strookjes krijgen maar rijbewijs”

“Ik wil niet horen dat mensen strookjes krijgen. De mensen moeten een rijbewijs krijgen”, zegt minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname naar aanleiding van het tekort aan materiaal voor het aanmaken van rijbewijzen.

Kort voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering woensdag deelde Amoksi mee dat hij hierover reeds overleg heeft gehad met korpschef Bryan Isaacs en duidelijke instructies aan de politiebaas heeft gegeven. De oplossing voor nu is het verstrekken van de zogenaamde blauwe rijbewijzen aan pas geslaagden.

“En op dat kompas gaan we voorlopig varen. Dat wil niet zeggen dat we ook niet de E-rijbewijzen willen uitgeven. Het kan zijn dat er wat kleine uitdagingen daarmee zijn, maar die worden opgelost. Maar ik heb aangegeven dat de politie geen strookjes meer moet geven aan mensen. Want dat is geen rijbewijs”, aldus de minister.

Ten aanzien van wetgeving voor de e-bikes, deelde Amoksi mee dat de conceptwet reeds door de regering naar de Staatsraad is doorgestuurd voor advies. Zodra de Staatsraad klaar is hiermee zal die dan worden doorgestuurd naar De Nationale Assemblee (DNA) voor openbare behandeling en uiteindelijk aanname.

Met de komst van de e-bikes in Suriname zijn er veel verkeersongevallen waarbij zij betrokken zijn bij aanrijdingen. Deze wet heeft betrekking op het gebruik van elektrische voertuigen die als een rijwiel of bromfiets kunnen worden aangemerkt.

Met de aanname zal zo een e-bike naast de technische vereisten ook moeten voldoen aan de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), registratie en keuring, terwijl de bestuurders een veiligheidshelm moeten dragen en de leeftijd van 16 jaar moeten bereiken.