36-jarige man met illegaal vuurwapen aangehouden

Een gemengd team van de politie in Suriname heeft een 36-jarige man aangehouden, die een illegaal vuurwapen in zijn bezit had.

Dit gebeurde na uitgewerkte informatie op een locatie te Meerzorg.

De operatie werd uitgevoerd door een eenheid bestaande uit leden van de unit Directeur Operaties KPS (DOKPS), de stootgroep Oost van de Surinaamse politie en Recherche Oost.

Bij de aanhouding van de verdachte T.M. werden een illegaal vuurwapen van het merk Glock alsook 14 scherpe patronen aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is daarna samen met de in beslag genomen zaken overgedragen aan de afdeling Recherche-Oost voor verder onderzoek.