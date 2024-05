Vrouw en politieman aangehouden voor wapenhandel

De autoriteiten in Suriname hebben gisteravond een 25-jarige vrouw en een 36-jarige man aangehouden, vanwege wapenhandel. De man Marciano P. bleek een politieagent te zijn die te werk gesteld is op station Munder.

Leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) hadden informatie binnen dat de vrouw genaamd Valery A. een AR-15 schouderwapen te koop aanbood. De politieman was daarbij kennelijk een bemiddelaar.

Nadat DNV de informatie had uitgewerkt hebben leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) het duo in twee afzonderlijke voertuigen aangehouden te Uitvlugt. Ter plaatse werd een vuistvuurwapen van het merk Glock en het schouderwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Tijdens een huiszoeking heeft de sterke arm nog een vuistvuurwapen in een woning aangetroffen en in verband met het onderzoek in beslag genomen. Beide verdachten zijn na te zijn aangehouden ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht.

Hun voertuigen zijn hangende het onderzoek door de Surinaamse politie in beslag genomen. De zaak is voor verder onderzoek overgedragen aan Recherche Paramaribo. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.