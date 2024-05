Politieman lost schoten met dienstwapen vanuit partybus

Een politieman gekleed in burger heeft dinsdagavond oneigenlijk gebruik gemaakt van zijn dienst vuistvuurwapen, door vanuit een tourende partybus enkele schoten te lossen.

Dit voltrok zich iets voor middernacht aan het Molenpad in Suriname.



Vernomen wordt dat er feestgangers in de bus zaten, die over het Molenpad reed. De agent haalde plotseling zijn vuistvuurwapen tevoorschijn en besloot hiermee enkele schoten in de lucht te lossen.

Een inspecteur van de Surinaamse politie hoorde de schoten afgaan en liet de tourbus meteen stoppen, om een onderzoek te starten. Daarbij werd de agent in kwestie door de inspecteur staande gehouden en meegenomen naar het politiebureau te Nieuwe Haven.



Er zal een rapport tegen de politieman worden opgemaakt en worden opgestuurd naar de korpschef, over dit gedrag. Verwacht wordt dat er maatregelen zullen worden getroffen.