Persoon komt in draaiende motor van passagiersvliegtuig op Schiphol terecht

Op de Nederlandse Luchthaven Schiphol is vanmiddag een persoon om het leven gekomen, nadat deze in een draaiende vliegtuigmotor van een passagiersvliegtuig terecht kwam.

Dat melden diverse Nederlandse media.

Volgens de marechaussee zou dit tussen 15.00 en 16.00 uur gebeurt zijn. Bij het ongeluk is een KLM Cityhopper betrokken (foto). Passagiers zouden het incident voor hun ogen hebben zien gebeuren.

Het is nog niet duidelijk hoe het incident heeft kunnen gebeuren. Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn op weg naar Schiphol om te achterhalen wat er zich heeft afgespeeld.

Schiphol laat in een reactie weten dat er “vandaag een afschuwelijk incident is geweest waarbij een persoon in een vliegtuigmotor is beland. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de Koninklijke Marechaussee onderzoekt dit incident.”