Man intimideert leerkrachten en lost schoten tijdens kinderfeestje op school te Djumu

De politie in Suriname heeft een man aangehouden die sinds zaterdag bezig is met intimidatie van leerkrachten van een basisschool te Djumu.

De politie van Atjoni kreeg op zaterdag 25 mei de melding dat deze man schoten zou hebben gelost op een kinderfeestje, dat gehouden werd op de openbare school.

Volgens de Surinaamse politie zou hij ook schoten hebben gelost te Bendekonde en Bofokule. De aanleiding hiertoe is onbekend. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Het bleek te gaan om de 35-jarige I.N. die afgelopen maandag 27 mei werd aangehouden. Het wapen waarmee hij geschoten heeft is in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.