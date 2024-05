Ingrid Bouterse: “Ze hebben Bouterse uitgeschakeld omdat NDP verkiezingen grandioos zou winnen”

Oud-first lady Ingrid Bouterse-Waldring, echtgenoot van de voortvluchtige veroordeelde oud-president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse, zei afgelopen zondag tijdens een vergadering van de NDP Subafdelingsbestuur Boven Suriname dat indien haar man nog actief kon zijn, de NDP op basis van het landelijk evenredigheidsstelsel de komende verkiezingen grandioos zou winnen.

Volgens haar hebben tegenstanders van de partij er daarom voor gezorgd, dat hij nu voorlopig is uitgeschakeld voor deelname aan de Surinaamse verkiezingen.

“Den man sabi dat ifi a voorzitter ben de, nanga a kiessysteem disi pe alla sma mag stem, unu ben wini den vaarlijk. Dus den sorgu dati den poti en weg voor voorlopig”, zei Bouterse-Waldring.

De oud-first lady die de laatste tijd vaker als spreker op NDP podia te zien is merkte op dat het helaas niet zal lukken om de NDP een kopje kleiner te krijgen.

Ze gaf verder aan dat ze in de 39 jaar dat zij hem heeft gekend, er nooit een andere president of partijvoorzitter dan Bouterse is geweest die het heel binnenland heeft afgelopen en ook nog lange periodes daar met de plaatselijke gemeenschappen heeft doorgebracht.

Echtgenoot Bouterse maakte zich volgens haar steeds druk om de hoge prijzen van goederen in het binnenland. Hij zorgde daarom ervoor dat het binnenland op tijd voorzien werd van voedselpakketten.

“Mi masra ben go gi a volk. Heri dey a ben bezig. Omdat a no man nanga onrecht. A no man dati unu ini a binnenland e piena. Ini foto sma e piena, laatstaan binnenland. A ben seni pakket en proberi du wan sani”, aldus Bouterse-Waldring.