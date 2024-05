Buurtbewoners treffen man hangend aan balkon aan

Buurtbewoners van de Boswitjeweg in Suriname kregen dinsdagmorgen de schrik van hun leven. Ze troffen hun 43-jarige buurman hangend aan het balkon aan.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een aangeslagen buurtbewoner, die vertelde dat de man in kwestie V.B. alleen op het adres woonachtig was.

De buurtbewoner was een van de personen die gisteren onaangenaam verrast werden door het voorval, waarbij de buurman hangend aan het dievenijzer van het balkon werd aangetroffen.

Ze schakelden de Surinaamse politie in waarna, de politie van De Nieuwe Grond ter plaatse kwam voor onderzoek.

Het motief voor de zelfdoding is vooralsnog niet bekend. Het lichaam van de man is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)