Bouva: “Mi no sabi sortu pater nanga pandit e dringi someni sopi”

NDP-parlementariër Melvin Bouva heeft gereageerd op de verklaring van de Surinaamse president Chan Santokhi over de besteding van niet 3.3 miljoen SRD, maar 1.3 miljoen SRD aan een dankdienst op het presidentieel paleis bij de viering van zijn 65ste verjaardag.

Op een regeringspersconferentie zaterdag noemde het staatshoofd de beschuldiging van de NDP’er ‘nonsens’ en ‘gewoon een politieke show’. Bouva vindt dat de president de verklaring in De Nationale Assemblee (DNA) moet komen geven en niet op een persconferentie.

“Het is absolute nonsens waar de president over heeft gesproken. Het is voor jouw geen 3.3 miljoen maar 1.3 miljoen, maar je moet je diep schamen. Want die 1.3 miljoen SRD is ook niet verantwoord om in deze tijd zo uit te geven ten wille van je persoonlijk feestje en de mensen die je wil uitnodigen. In DNA is het laatste hierover niet gezegd”, zei Bouva in het programma Bakana Tori.

De parlementariër vraagt zich af uit welke budget deze 1.3 miljoen SRD dan is betaald en waar het is goedgekeurd. Ook vraagt hij zich af over welke dankdienst er precies wordt gesproken wanneer er voor duizenden SRD’s is uitgegeven aan entertainment en er ruim 200 whiskyglazen zijn besteld.

“Mi no sabi sortu pater nanga pandit e dringi someni sopi fu drungu den man tijdens a dankdienst. Er is zoveel malen uitgegeven aan eten en allerlei dingen. Meneer Bouterse heeft in tien jaren nooit één cent gebruikt om zijn feest te vieren op het kabinet. Ik weet niet van Venetiaan. En deze president valt uit de lucht en vindt dat het gewoon kan want het is regulier”, vervolgt Bouva.

Wat de authenticiteit van het stuk betreft dat hij in DNA gepresenteerd heeft, zegt Bouva niet te twijfelen omdat de handtekening van de directeur van het Kabinet van de President wel aanwezig is op dat stuk. Bovendien komt dit stuk ‘uit de hoek van de mensen van de president’.

“De handtekening ligt daar en als er andere raadsvoorstellen zijn, dan moet de president dat op tafel leggen. Niet zwaaien ermee. Laat hij dat ook indienen in DNA en laten we ernaar kijken”, aldus Bouva.