50-jarige man steelt tas uit auto leverancier

De politie in Suriname heeft een 50-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt een inbraak in een voertuig te hebben gepleegd, waarbij een tas met persoonlijke spullen en een portemonnee zijn weggenomen.

Afgelopen weekend stapte een 35-jarige leverancier van een bedrijf naar de Surinaamse politie om aangifte te doen tegen een onbekende persoon, die in zijn voertuig had ingebroken voor een zaak aan de Waaldijkstraat in Paramaribo.

Ten tijde van de inbraak was de aangever bezig spullen in de zaak te leveren. Toen de man na het leveren van spullen terugkeerde naar zijn voertuig, was zijn tas die in het voertuig lag verdwenen.

Een onderzoek in de directe omgeving leverde niets op. De aangever reed naar bureau Nieuwe Haven en deed aangifte. Na goed speurwerk van de politie, werd Winston R. (50) in beeld gebracht.

De man die een oude bekende van de politie is, werd door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden en ter voorgeleiding overgedragen aan de collega’s van bureau Nieuwe Haven.

Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de verdachte met de gestolen tas met persoonlijke spullen en een portemonnee inhoudende 1.500 SRD heeft gedaan. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.