Samenwerking La Rouge en Tabanka leidt tot energiek nummer

Eerder deze maand werd het swingend en energiek nummer ‘É di Mas’ gelanceerd. Het is het verrassend resultaat van een unieke samenwerking tussen Surinaamse en Kaapverdiaanse muzikanten in Nederland.

Het gaat daarbij om een samenwerking tussen de bekende Surinaams-Nederlandse band La Rouge en de Kaapverdiaans-Nederlandse formatie Tabanka.

Het nummer en de bijbehorende clip werden deze maand gelanceerd. De reacties zijn positief. Vooral de unieke combinatie van muziekstijlen wordt gewaardeerd, vertelt La Rouge voorman Isaac Menso aan de redactie van Waterkant.Net.

Tabanka is een Rotterdams-Kaapverdiaanse formatie die populaire snelle, opzwepende dansmuziek van Kaapverdië ten gehore brengt. La Rouge is zowel in Suriname als in Nederland een kopstuk van de kaskawina, een explosieve hedendaagse kawina-stijl.

Beide stijlen zijn verwant aan Afrikaanse muziek en opzwepend. De videoclip van deze unieke samenwerking is hieronder te zien: