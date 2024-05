Racende autobestuurder verliest controle en ‘vliegt’ in trens

Maandagavond iets na 22.00 uur was het weer raak in Suriname. Een Toyota Wish ‘vloog’ in de trens langs de Indira Gandhiweg.

Volgens ooggetuigen reed de bestuurder met een vrij hoge snelheid over de weg en nabij de Magentaweg verloor hij de controle over het stuur.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens gehaald en afgevoerd.

Eerder op de avond belandde een Ford Ranger in de Boomskreek langs de Amazonestraat.