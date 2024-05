Man kapt buurman aan hoofd en sleurt hem mee om rivier in te gooien

De politie van regio Oost Suriname heeft afgelopen weekend deze man genaamd Sewgobin P. te Leliëndaal in het district Commewijne aangehouden. Dit nadat hij zijn buurman ernstige kapverwondingen had toegebracht.

De verdachte is een oude bekende van de politie van Mariënburg en zou al eerder zijn aangehouden, omdat hij de buurt onveilig maakt.

Hij is beheerder van een illegaal opgezette woning van een Nederlander langs de Surinamerivier en kwam daar vier jaar geleden wonen. Sindsdien maakt hij het leven van zijn buren, die iets verder langs het water wonen, zuur door hen met de dood te bedreigen.

Zo dreigde hij de buurman F.R. te kappen en in de rivier te gooien. Ook deed hij uitlatingen dat hij de dochters van de buurman zou verkrachten. Afgelopen zondagavond was het weer raak en werd hij door zijn vrouw aangespoord om de buurman aan te vallen.

Hij deed dit inderdaad en kapte de buurman meerdere malen aan het hoofd, waarna hij hem mee sleurde om het slachtoffer in de rivier te gooien. De kinderen van de buurman wisten dit te voorkomen en schakelden de Surinaamse politie in.

P. werd door de politie van Marienburg aangehouden voor poging moord en zware mishandeling en is daarna in verzekering gesteld. Volgens de politie is de verdachte vermoedelijk een drugs- en alcoholgebruiker.

Zijn vrouw die hem de opdracht zou hebben gegeven om de buurman aan te vallen, is niet aangehouden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.