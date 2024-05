Gewapende roofoverval op winkel Timmermanstraat

Drie gemaskerde mannen hebben dinsdagmiddag rond 16.00u een gewapende roofoverval gepleegd op een supermarkt aan de Timmermanstraat in Suriname.



Vernomen wordt dat de winkelier samen met een arbeider en een klant in de winkel was, toen de daders de zaak binnenstormden.

Ze hielden de slachtoffers meteen onder schot. Onder bedreiging van vuistvuurwapens maakten de daders 35.000 Surinaamse dollars, 200 US dollars, en een iPhone van de winkel buit.

Van de klant werd 4.000 SRD en een mobiele telefoon weggenomen. Deze laatste heeft slagen met de kolf van een vuistvuurwapen moeten incasseren, waardoor hij verwondingen aan zijn linker oog opliep.

Ook de arbeider werd mishandeld tijdens de overval. Na de daad verlieten de rovers de plaat met een Toyota Vitz.



De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.