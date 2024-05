Een Ford Ranger is maandagavond in de Boomskreek beland langs de Amazonestraat in Suriname

Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder met het voertuig van de weg is geraakt en in het water is terechtgekomen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Een sleepdienst is ingeschakeld om de wagen uit het water te takelen.