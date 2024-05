Discussieavond NPS over de ontwikkeling van Wanica

De Nationale Partij Suriname (NPS) organiseert op vrijdag 7 juni een discussieavond met als thema ‘De Ontwikkeling van Wanica; Hoe verder?’. De inleider is Shayer Nijman, MSc en de panelleden zijn de deskundigen drs. Cor Pigot en Glenn Faria, BSc.

Het district Wanica heette tot de herindeling van de districten in 1983 ‘District Suriname’ en ligt ten Zuid-Westen van Paramaribo, grenst aan de districten Saramacca in het Westen, Para in het Zuiden en Commewijne in het Oosten. In het Noorden grenst het aan de Atlantische Oceaan. De hoofdplaats is Lelydorp, die vernoemd is naar de toenmalige gouverneur Cornelis Lely. Wanica is op Paramaribo na, betreffende het aantal inwoners het grootste district van Suriname en telt ongeveer 118.222 zielen met een oppervlakte van ongeveer 442 km².

Het district is de afgelopen periode sterk gegroeid, omdat het als randdistrict rond Paramaribo uitstekend is gelegen voor personen die buiten de hoofdstad wensen te wonen, maar toch dichtbij Paramaribo willen vertoeven voor het werk, studie, sport of entertainment. Deze groei maakt dat de samenstelling van het district drastisch aan het veranderen is waardoor de middenklasse maar ook de kansarmen steeds meer besluiten in het district hun heil te zoeken.

Een van de meest in het oog springende vraagstukken is de verkeerssituatie van en naar Paramaribo tijdens de spitsuren, maar ook wateroverlast in de natte seizoenen speelt de bewoners parten, terwijl het openbare vervoer schreeuwt om de nodige aandacht. Een groot deel van het district bestond vroeger uit landbouwgrond, echter is deze door diverse verkavelingsprojecten tot het verleden gaan behoren en Wanica is thans bewoond met mensen die dagelijks in Paramaribo studeren of werken.

Veiligheid, werkgelegenheid, recreatie, onverharde en slecht onderhouden wegen, onvoldoende middelbare- en hoge scholen, onvoldoende ICT centra en bibliotheken, maar ook een tekort aan voornamelijk apotheken, shopping centra en bank filialen zijn kwesties die de gemeenschap dagelijks bezighouden.

In het kader hiervan worden alle bewoners door de Nationale Partij Suriname (NPS) uitgenodigd om op vrijdag 7 juni om 19:00 uur (‘s avonds) een openbare informatie- en discussieavond bij te wonen met als thema:

De Ontwikkeling van Wanica; Hoe verder?

Plaats: Wanica

Zaal: Information & Study Center Lelydorp ISCL

Adres: Fajalobilaan No. 13

Deze discussieavond is hoofdzakelijk bedoeld om van de gemeenschap inzichten te krijgen voor het ontwikkelingsprogramma van het district, welk in het verkiezingsmanifest van de NPS zal worden opgenomen. De NPS streeft naar welvaart en welzijn voor elke Surinamer en tracht door horizontale communicatie met de districtsbewoners iedereen te betrekken bij het oplossen van de meest nijpende problemen in hun district.