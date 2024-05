Bromfietser beroofd door gewapende man op fiets

Een 36-jarige bromfietser is in de nacht van zondag op maandag op de kruising van de Gladiolen- en Franchepanestraat in Suriname, door een onbekende man beroofd.

Volgens het slachtoffer werd hij beroofd door een man op een fiets.

De dader, die gewapend was met een vuistvuurwapen, pakte een portefeuille inhoudende 500 Surinaamse dollars en een alarmpistool van de bromfietser af. Het slachtoffer liep hierbij geen letsel op.

Na de beroving liet de verdachte zijn fiets achter en stapte met nog drie andere mannen in een grijs gelakt voertuig.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de verdachten en de vluchtauto ontbreekt nog elk spoor.

De politie van bureau Nieuwe Haven heeft de zaak in verder onderzoek.