Wang: ‘Mensen die groen zijn rennen weg”

“Mensen die groen zijn rennen weg”, zei VHP-parlementariër Chuanrui Wang, doelende op de NPS die in maart 2023 uit de regeringscoalitie is gestapt, zaterdagavond op de massameeting van de VHP in Suriname.

Volgens Wang was hij ook groen toen hij vijf jaren terug voor het eerst een toespraak op hetzelfde podium moest houden. Toen dacht hij ook om weg te rennen. Met de ervaring van de afgelopen jaren is hij toch een beetje rijp geworden.

“Ie si san mi weri toch? Oranje. Oranje is een kleur die volwassenheid, hoop en kracht toont. Moro belangrijk: oranje is een kleur die niet wegrent voor zijn verantwoordelijkheid. We staan hier. Al scheld eenieder ons uit, we staan hier en wi e teki a kosi kosi. Ook Surinaamse DNA-leden worden uitgescholden, maar wi e teki en. Want we weten er een prijs betaald moet worden voor alle juiste beslissingen voor duurzame ontwikkeling. Dus wi e teki a slag”, vervolgde de VHP’er.

Wang stelde trots te zijn deel uit te maken van de bromki dyari en bigi famiri van de VHP. Het feit dat er duizenden(*) personen op deze massameeting aanwezig waren is volgens hem ook het bewijs dat er gekozen is voor een leider die Suriname naar de next level kan brengen.

“U heeft geen leider gekozen met een krabu mentaliteit, die miljoenenschulden heeft achtergelaten en nu voortvluchtig is. We hebben de afgelopen vier jaren gezien hoeveel successen de regering heeft geboekt. We hadden de internationale crisis, Covid-19 crisis, de oorlog in Oekraïne, de oorlog in het Midden-Oosten, hoge vrachtkosten en ook nog ons schuldenvraagstuk. Maar desondanks heeft deze regering successen geboekt”, aldus Wang.

(*) De VHP liet gisteren weten dat er sprake was van een historische opkomst van naar schatting 20.000 personen bij hun massameeting op zaterdag 25 mei 2024 bij de Olifant.