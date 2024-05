In de hoofdstad van Suriname is vanmorgen rond 06.30u brand uitgebroken in een pand aan de Waterkant. Het gaat om het gebouw dat bekend staat onder de naam Ansare.

De Surinaamse brandweer zit op steenworp afstand aan de Knuffelsgracht en was daarom snel ter plaatse.

Er is assistentie gevraagd aan de kazerne aan de Gemenelandsweg.

Beeld van de brand: