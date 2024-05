Vakantiehuis aan de Krakaweg in brand gevlogen

Een vakantiehuis gelegen aan de Krakaweg in Suriname, is afgelopen zondag in brand gevlogen. Het vuur werd ontdekt door de beheerder van een vakantieoord.

Het gaat om een hoogbouw woning opgetrokken uit steen en hout.

De Surinaamse brandweer werd omstreek 22.35u gealarmeerd en ging naar het adres om de brand te blussen. Tijdens de brand is de bovenverdieping geheel ingestort.

De eigenaresse van het huis is woonachtig in Nederland. Twee maanden terug waren twee mannen door haar aangewezen als toezichthouders. Volgens de beheerder waren de mannen drugsgebruikers.

Ten tijde van de brand was niemand in het huis. Er weden twee afgebrande matrassen, een kruiwagen en kledingstukken aangetroffen. Er is geen gascilinder aangetroffen.

De woning was niet aangesloten op het elektriciteits- en SWMnet en het is niet bekend of de woning tegen brand verzekerd was. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De forensische opsporing werd in stelling gebracht om de mogelijke oorzaak vast te stellen.

De politie van Zanderij heeft de zaak in onderzoek.