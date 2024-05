Santokhi vraagt kiezers waakzaam te zijn voor verkiezingscampagne NPS en NDP

VHP-voorzitter Chan Santokhi heeft het Surinaamse volk zaterdagavond tijdens een massameeting in VHP-hoofdkwartier Olifant gevraagd om waakzaam te zijn voor personen en politieke partijen die om regeerverantwoordelijkheid vragen. Doelende op de NPS die vorig jaar uit de regeercoalitie stapte, zei het Surinaamse staatshoofd dat deze voormalige coalitiepartner in moeilijke tijden ook verantwoordelijkheid moest hebben gedragen. Echter heeft zij toen ervoor gekozen om uit de boot te springen.

“En vandaag vragen ze om leiderschap. Vandaag vragen ze om medeverantwoordelijk. Vandaag vragen ze: geef mij die verantwoordelijkheid om het land te leiden. Je hebt die kans gehad en je bent eruit gesprongen! Volk van Suriname, weest u waakzaam en kijkt u goed wie verantwoordelijkheden vraagt”, zei Santokhi.

Volgens de politicus heeft Suriname leiders en politieke partijen nodig die durf en moed hebben en leiderschap kunnen tonen. En dat heeft de VHP in de crisisperiode al getoond.

Ook de NDP bleef niet bespaard. Volgens Santokhi zijn er partijen die zich aandienen en met name partijen die in het verleden de gelegenheid hebben gehad om het land te ontwikkelen. Echter hebben zij een spoor achtergelaten van vernietiging van de economie, het financieel systeem, de rechtstaat en de samenleving.

“Dat die partijen en hun exponenten vandaag zich aandienen om het land verder te leiden. Mi gado! Ik hoop dat het volk nog kan natrekken wat hun verdiensten zijn geweest het afgelopen decennia”, aldus de VHP-leider. Hij hoopt dat deze personen nooit meer de kans zullen krijgen om het land te gaan vernietigen.

Volgens de VHP-leider zijn er zoveel andere kleine politieke partijen die geen enkele ervaring hebben en het mooiste beloven.

“Wij hebben ook campagne gevoerd als VHP en we hebben meet the people gedaan. We hebben overal gelopen, maar we hebben ons plan opgesteld. Voor de verkiezing van 25 mei 2020 hebben we ons wederopbouwplan gepresenteerd aan de samenleving over wat wij gaan doen na ons aantreden. Waar zijn die plannen van die andere politieke partijen die zich klaarmaken? Het enige wat ze hebben is haatzaaierij. Ze roepen op voor etnische bundeling. Wij laten hier als VHP zien dat wij niet oproepen tot etnische bundeling. Wij roepen tot bundeling van alle Surinamers, alle districten, alle bevolkingsgroepen, alle culture- en religieuze groepen. Dat na krakti fu VHP”, aldus Santokhi.