Prestigieuze Latin dansfestival ‘Salsuri’ na 11 jaar terug

Het grootste Surinaamse Latin dansfestival ‘Salsuri’ komt na 11 jaar terug. Internationale danskampioenen, befaamde dansinstructeurs en top dj’s bereiden zich voor op een onvergetelijk show- en dansspektakel tijdens het International Salsa & Bachata festival in Paramaribo, van 24 tot en met 27 oktober 2024 in de Assuria Event Center en het Royal Breeze hotel.

Dit wordt de tiende editie van Salsuri. “In Suriname wordt bigi yari groots gevierd. Dus het tiende festival wordt een kleurrijke beleving van de Latin muziek, dans en cultuur”, zegt Salsuri grondlegger en organisator Mequillo Pang Atjok.

Het festival bestaat uit twee showavonden op 24 en 25 oktober 2024 in de Assuria Event Center. De workshops en bootcamps vinden plaats op 26 en 27 oktober 2024 in het River Breeze hotel aan de Waterkant. De social evenings (dansen en netwerken) zijn van 24 tot en met 27 oktober 2024, eveneens in River Breeze.

Pang Atjok: “We hebben speciaal voor onze comeback editie een line up van bekende danskoppels en -groepen uit Colombia, Engeland, Verenigde Staten van Amerika, Frans-Guyana, Curaçao en Nederland. Zij zullen naast dansoptredens ook workshops verzorgen, waarin ze de fijne kneepjes van Latijns-Amerikaanse muziek en dans zullen delen.”

Salsuri is een internationaal event, dat tevens bedoeld is om toeristen naar Suriname te trekken. Latin liefhebbers uit het buitenland kunnen voor een speciaal tarief het festival meemaken en genieten van de Surinaamse cultuur en natuur.

Historie

In 2005 werd Salsuri (Salsa Suriname) voor het eerst georganiseerd met als doel het bevorderen van Latijns-Amerikaanse podiumkunsten in Suriname, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen Salsa en het tropisch regenwoud van Suriname.

In opeenvolgende jaren groeide het fascinerende ‘Oktoberfestival’ in bekendheid en bezoekersaantal. Het publiek werd rijkelijk getrakteerd op smaakvolle shows met acrobatische wereldkampioenen uit de VS, Zuid-Amerika, Europa en Azië. Verder ook de feestelijke dansavonden met top Latin dj’s, luchtige workshops, professionele masterclasses en bootcamps, en de exotische Salsuri riviercruise.

De spin-off van de attractieve optredens in combinatie met workshops bleef niet uit; lokale dansscholen groeiden en reguliere dansavonden namen toe. Er verrees een bruisende Latin scene in stad en district die tot buiten ‘s landsgrenzen bekend werd. “Salsuri heeft haar kracht en succes bewezen. We pakken met trots de draad weer op. Het event in Suriname staat hoog aangeschreven bij de artiesten. Ze kijken ernaar uit om hier top optredens te geven en op een feestelijke manier hun kennis over te dragen”, aldus Pang Atjok.

Salsuri werd voor het laatst gehouden in 2013.