Moeder en zoon in slaap verrast door inbreker

Een brutale inbreker heeft afgelopen nacht een 27-jarige moeder en haar 7-jarig zoontje overvallen, in hun in aanbouw zijnde woning aan de Manasezegenweg in Suriname.



In gesprek met Waterkant.Net zegt het slachtoffer C.M. dat ze met haar zoontje in diepe rust was. Plosteling werd ze wakker nadat ze geluid hoorde.

Tot haar grote schrik zag ze een man in een zwart jack met capuchon in haar kamer. Hij was bezig haar klerenkast overhoop te halen.

De inbreker pakte haar portemonnee met daarin 400 euro, 4.000 Surinaamse dollars en 47 US dollars, uit de klerenkast weg. De vrouw schreeuwde om hulp waardoor buurtbewoners wakker werden.

De indringer trok een dolkmes voor haar, maar rende uit vrees met medeneming van de buit uit de woning.



Moeder en zoontje bleven ongedeerd. De politie van Santodorp was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.