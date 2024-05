Gajadien vraagt 34 zetels voor VHP; wil niet meer afhankelijk zijn van coalitiepartners

VHP-ondervoorzitter tevens fractieleider in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA), Asiskumar Gajadien, wil dat zijn partij na 25 mei 2025 niet meer afhankelijkheid is van coalitiepartners om belangrijke besluiten te kunnen nemen.

Tijdens de druk bezochte massameeting van de partij afgelopen zaterdag in De Olifant, merkte Gajadien op dat de VHP altijd een cultuur heeft van samenwerken. Maar dat heeft de oranjepartij in de afgelopen vier jaren enorm gekost en het imago van de partij ook nog geschaad.

“Ondanks we in de afgelopen vier jaren wilden samenwerken met andere politieke partijen, hebben ze ons geschaad. Samenleving, Suriname; die verantwoordelijkheid is in uw handen nu. Wanneer wij vanaf morgen opstaan en die 108.000 mensen zich bundelen en wij een stem erbij halen, dan kunnen we met die 220.000 stemmen zorgen voor die 34 zetels. Dat we niet afhankelijk zijn van niemand in dit land en dat we voor die ontwikkeling kunnen zorgen”, zei de VHP-topper.

Gajadien benadrukte dat op basis van de cultuur van de VHP er ondanks deze 34 zetels mogelijk toch een coalitie met andere partijen gevormd zal kunnen worden. Alleen moeten deze partners de VHP niet storen.

“Den man no musu stoor unu. Unu musu voer bun beleid en dat is wat we gaan doen. Kondreman, Srananman, kon bondru en sorgu dati a 34 zetel e bereik en wi kan tyari a ontwikkeling gi mama Sranan”, aldus Gajadien.