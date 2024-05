Bromfietser dood na botsing achterop stilstaande bus

Een 27-jarige bromfietser is na in de morgen van maandag 27 mei 2024 aan de Fredericiweg in het district Nickerie te zijn opgereden tegen een stilstaande coasterbus, in het Mungra Medisch Centrum (M.M.C.) komen te overlijden.

De politie van het bureau Paradise deed na de melding van de aanrijding omstreeks 07.00 uur v.m. de locatie aan voor onderzoek.

Daar aangekomen werd het verkeersslachtoffer zwaargewond op het wegdek aangetroffen en werd met de ambulance afgevoerd naar het MMC, alwaar hij na enkele uren het leven heeft gelaten meldt het Korps Politie Suriname.

Volgens het voorlopig onderzoek van de politie is gebleken dat de busbestuurder over de Fredericiweg reed, komende vanuit de richting van Nieuw Nickerie en gaande naar die van de Parmessarweg.

Ter hoogte van pand nummer 484 stopte de buschauffeur voor een leerkracht om in te stappen. Op dat moment reed de bromfietser, die ook in dezelfde richting reed tegen de achterkant van de stilstaande bus op, met voor hem het noodlottige gevolg.

De buschauffeur, die in het bezit is van een geldig rijbewijs en niet onder invloed van alcohol verkeerde, bleef ongedeerd bij het verkeersincident.

Hangende het onderzoek zijn de voertuigen ter herkeuring door de politie in beslag genomen.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van M.C. door de politie afgestaan aan de nabestaanden. De Verkeersunit van Regio West zet het onderzoek van deze aanrijding voort.