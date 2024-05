Brand gebouw Ansare vermoedelijk veroorzaakt door drugsverslaafden

Het vermoeden bestaat dat drugsverslaafden maandagochtend bezig waren koper te smelten bij het pand van Ansare aan de Waterkant in Suriname. Dit zou uiteindelijk de brand in het pand hebben veroorzaakt.

 

Vernomen wordt dat het gebouw al enige tijd verlaten was. Hoogstwaarschijnlijk hielden junkies zich op in het pand. Vanmorgen ontstond er rond 06.30u brand op de bovenverdieping.

Door kordaat optreden van de Surinaamse brandweer is erger voorkomen. Het bedoeld pand is deels afgebrand, de begane grond is in tact gebleven.

De politie van Centrum was ter plaatse voor onderzoek. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Het onderzoek wordt voortgezet. Ondertussen is de politie bezig de eigenaar van het pand te achterhalen. Bekijk hieronder een drone video van de brand: