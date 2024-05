Bestuurder verliest controle en duikt met dienstauto in trens

Een dienstauto van een securitybedrijf is vanmorgen in de trens belandt, op de hoek van Celebes- en Sumatraweg in Suriname.

Volgens de bestuurder verloor hij plotseling de controle over het stuur en kwam daardoor met de wagen in de trens terecht.

Camerabeelden, die hieronder te zien zijn, hebben echter uitgewezen dat hij bezig was met hoge snelheid in te halen en dat het daarbij mis ging.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig te bergen en af te voeren.