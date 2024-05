ABOP-voorzitter: “Brunswijk en Somohardjo goed voor 140.000+ stemmen”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk en PL-leider Paul Somohardjo verwachten samen 140.000 stemmen binnen te halen bij de verkiezingen op 25 mei 2025 in Suriname.

Brunswijk zei zaterdagavond op een massameeting van de Pertjajah Luhur dat hij de landelijke kandidatenlijst van de ABOP/PL zal trekken en hierdoor goed is voor 100.000 of meer stemmen. Somohardjo komt dan op de tweede plaats en zal volgens zijn prognose goed zijn voor 40.000 stemmen.

“Alle PL’ers stemmen op nummer 2 en alle ABOP’ers stemmen op nummer 1”, was de oproep van Brunswijk aan de aanwezigen.

Hij was met een grote groep aanhangers aanwezig om de massameeting van de PL te ondersteunen. De ABOP-voorzitter, die ook de Surinaamse vicepresident is, merkte op dat de PL met meer dan 300% gegroeid is, waardoor hij weer dezelfde rood-witte partij terugziet uit het jaar 2010.

Hoewel Somohardjo nu 81 jaar is, vindt Brunswijk dat zijn makker zich nog jong voelt en een oprecht mens is. Hij deed daarom wederom een beroep aan alle Javaanse kiezers om de PL-leider te blijven ondersteunen. Brunswijk wees Somohardjo erop om niet te vrezen.

“Den leden fu ABOP nanga PL e sorgu dati a wens fu yu kon ini vervulling”, zei de ABOP-topman. Hijzelf gelooft erin dat de wanneer de PL en ABOP elkaar blijven ondersteunen, het geen enkele partij zal lukken om hen te verslaan. Voor nu zullen de ABOP en PL gezamenlijk huis aan huis campagne voeren.

“Wij schelden geen partijen uit, want we weten dat wanneer we na de verkiezingen over moeten nemen we ook samen gaan moeten werken met anderen. Daarom hebben we respect voor alle andere partijen. Maar als jullie een verandering willen zien, dan stem op ABOP-PL op 25 mei 2025”, aldus Brunswijk