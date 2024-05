Paul Somohardjo: “Al moet ik mijn jockey verkopen, wij mogen niet verliezen”

“Al moet ik mijn jockey (onderbroek) verkopen, wij mogen niet verliezen. Sterker nog, met de ABOP kunnen wij nooit verliezen”, zei de 81-jarige Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zaterdagavond op een massameeting. Hij waakt ertegen dat zwart geld zijn ingang vindt binnen de PL, omdat zwart geld de echte tegenstander is de partij.

De PL-leider benadrukte niet op de racistische toer te zijn, maar dat het een feit is dat Suriname 65.000 Javaanse en 85.000 Marron-kiezers telt. De eenheid van deze twee bevolkingsgroepen en vooral ook de ABOP en PL zijn daarbij heel belangrijk. Uiteindelijk moet Suriname winnen.

“En dan heb je ook nog de niet-Javanen als toegevoegde waarde. Ifi Gado de nanga unu, wie zal tegen ons zijn? We hebben bewezen dat de PL zich sterk maakt. Unu no de nanga piki-piki-pley. Vanaf nu gaan we hand en hand naar het volk toe. Niemand mag ons scheiden. Mi casa na su casa. Ronnie casa na mi casa. Ik ken Brunswijk, we zijn vrienden. En al scheiden wij van de politiek maar onze vriendschap zal altijd blijven bestaan”, benadrukte Somohardjo, die ook een beroep op het Openbaar Ministerie deed om te onderzoeken waar zwart geld geïnvesteerd wordt.

De politicus stelde ernaar toe te verlangen om weer in de tijd te gaan van Jaggernath Lachmon, Ram Sardjoe, Johan Pengel en Ronald Venetiaan. “De tijd van brede basis, verbroederingspolitiek, shanti-politiek, wees gerust alles komt terecht, paraat paraat stabiliteit stabiliteit. Komen die tijden terug? Ja, die tijd komt terug. Maar dat hangt van ons af. Het hangt af van ABOP/PL. Als ABOP/PL wint, dan bepalen wij wie in de regering komt. Ik wil geen djugudjugu en geen oppositie en coalitie, maar ik wil vrede in Suriname.

Alle partijen, klein of groot, die mandaat krijgen van het volk moeten in de regering komen. Kom verantwoordelijkheid nemen. Als dat niet kan dan wil ik wel een tweederdemeerderheid. Ik verlang geen overwinning met 26 of 28 zetels. Ik verlang dat het totaal volk wint. Niet ABOP of PL, maar Suriname moet winnen”, aldus Somohardjo.

De PL’er is het niet eens is dat politieke partijen met genoeg zetels naar de oppositiebanken, bron bangi, moeten. Ook al krijgen deze maar een onderministerspost, maar ze moeten erbij horen. Ook de vakbeweging moet volgens hem betrokken worden.

“Niet alleen staken, staken. Eigenlijk zijn ABOP en PL al in de finale! En je kent mijn en Brunswijk zijn mentaliteit. We gaan niet voor een troostprijs. Wij gaan voor goud, zilver of brons. Als er morgen verkiezingen worden gehouden, zitten we weer in de regering…met veel macht”, aldus Somohardjo