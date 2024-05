Eventuele vervanging ministers in resterende 12 maanden niet uitgesloten

Een eventuele reshuffling binnen het ministersteam van de Surinaamse president Chan Santokhi in de resterende 12 maanden van deze regeerperiode is niet helemaal uitgesloten.

“We hebben besloten dat daar waar er verandering moet komen binnen de regering, in welke vorm dan ook, dan zal die verandering ook komen”, zei het staatshoofd van Suriname zaterdag op een regeringspersconferentie.

Santokhi voerde aan dat er binnen de regering is afgesproken dat de laatste 12 maanden zal worden ingegaan met nieuwe prioriteiten en dat deze nieuwe prioriteiten goed vastgesteld moeten worden in nauw overleg met alle ministers en ook vicepresident Ronnie Brunswijk.

“Drie weken hebben we gebruikt om dit traject in te zetten. Er is nu een hele matrix ontstaan van nieuwe prioriteiten die wij gaan implementeren. Aanstaanden woensdag worden deze prioriteiten gepresenteerd in de regeringsraad.

We kijken ook naar de bemensing binnen de regering of we inderdaad zo door moeten gaan. Daarvoor heb ik al een bilateraal gesprek gehad met de vicepresident afgelopen donderdag. De bedoeling is dat we komende week dat gesprek gaan voortzetten en kijken waar de inzichten er zijn binnen de regering qua beleid en de verwachting vanuit de samenleving”, aldus de president.