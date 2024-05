Dronken bestuurder aangehouden voor aanrijden voetganger

De bestuurder van de autobus die vrijdagavond een verpleegster aan de Vierkinderenweg aanreed, verkeerde onder invloed van alcohol. De bestuurder Savio T. is door de politie na afstemming met het Openbaar Ministerie Suriname in verzekering gesteld. Ook is zijn rijbewijs ingevorderd.

De politie van bureau De Nieuwe Grond ontving omstreeks 20.40 uur de melding van het Command Center van een aanrijding tussen een personenauto en een voetganger aan de Vierkinderenweg.

Ter plaatse aangekomen werd de bestuurder van de autobus Savio T. en de voetganger Rebekka A. aangetroffen. Het voertuig was deels in de aangrenzende trens, terwijl de voetganger zware lichamelijke letsels had opgelopen en niet aanspreekbaar was.

Tijdens een gesprek met de bestuurder bleek dat hij symptomen van dronkenschap vertoonde. Hij werd afgevoerd naar het bureau ter voorgeleiding.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de bestuurder op een gegeven moment de controle over het stuur verloor met als gevolg dat hij de voetganger aanreed en vervolgens tegen de beschoeiing van een betonnen schutting botste.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij is opgenomen in het hospitaal.

De afdeling Unit Verkeer Midden is belast met het verder onderzoek.