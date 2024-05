Brand in motorruimte van auto tijdens het rijden

De Surinaamse brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen nadat er brand ontstond in de motorruimte van deze auto (foto).

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder net bij de monteur was geweest, waar hij zijn airco had laten repareren.

Hij reed over de Wicherstraat in Suriname, toen het misging en er rook kwam uit de motorruimte. De man zette het voertuig aan de kant en schakelde de brandweer in, die snel ter plaatse was.

De brandweer wist erger te voorkomen en had de brand snel onder controle. De auto is uiteindelijk door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.