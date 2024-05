67-jarige vrouw onderweg naar Nickerie in bus overleden

Een 67-jarige vrouw is afgelopen nacht overleden, toen ze in een bus onderweg was naar Nickerie.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bus terugkeerde van de VHP massameeting, die zaterdagavond plaatsvond in het partijcentrum te Paramaribo.

De vrouw J.K. raakte ergens rond 02.00u onwel ter hoogte van Calcutta, waarna besloten werd een medische post aan te doen. Daar werd geconstateerd dat ze het leven reeds had gelaten.

Een lijkenwagen werd ingeschakeld waarna het ontzielde lichaam van de vrouw naar het mortuarium in Nickerie verder werd vervoerd.