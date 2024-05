63-jarige vrouw in slaap overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 63-jarige vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag door vier criminelen overvallen in haar woning aan de Johan Adolf Pengelstraat in Suriname. Dit gebeurde iets voor 05.00u.



Vernomen wordt dat de rovers gekleed waren in het zwart en maskers op hadden. Twee van hen waren gewapend met een vuistvuurwapen, één met een koevoet en de andere met een stuk hout.

Ze zijn via het hekwerk naar boven geklommen en betraden de woning via het balkon van de bovenverdieping. Vervolgens hebben ze de voordeur geforceerd. Daarna hebben ze het alleenstaande slachtoffer in haar slaap overrompeld.

De vrouw werd meteen onder schot gehouden. Vervolgens is ze met en plakband gekneveld en achtergelaten.

De woning werd compleet overhoop gehaald waarbij de daders ruim 30.000 Surinaamse dollars (SRD) en een onbekend geldbedrag in euro en USD wegnamen. Het het slachtoffer had het geld in haar klerenkast bewaard.

Nadat de daders de woning verlieten, lukte het de vrouw zichzelf met veel moeite te bevrijden. Ze was door de daders op haar rug geslagen en is met een zogeheten visum verwezen voor medische behandeling.

De politie van Nieuwe Haven was na de melding ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.