Voetganger niet aanspreekbaar na aanrijding met autobus

Een verpleegster is vrijdagavond rond 20.30 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding aan de Vierkinderenweg in Suriname. De vrouw liep over de weg en werd door nog toe onbekende reden aangereden door een autobus.

Het slachtoffer belandde meters verder naast een trens en liep verschillende verwondingen op waaronder een barstwond aan haar voorhoofd. Het voertuig kwam in de trens terecht.

De voetganger is niet aanspreekbaar per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie kreeg de melding van het ongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. De autobus is door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.