Stomdronken doorrijder belandt in Boomskreek tijdens achtervolging

Een stomdronken doorrijder van een aanrijding is vannacht rond 01.45 uur in de Boomskreek beland tijdens een achtervolging door de benadeelde.

Vernomen wordt dat de alcomobilist eerder een pick-up had aangereden en op de vlucht was geslagen. De benadeelde aarzelde geen moment en zette een achtervolging in.

De doorrijder reed op een bepaald moment in de Max Woiskistraat richting de T-kruising met de Copernicusstraat. Hij sloeg daarbij niet links of rechts af, maar reed rechtdoor in de kreek. De snelheid was zodanig hoog, dat het voertuig aan de andere zijde van de kreek eindigde.

De politie was er snel bij en wist de alcomobilist aan te houden. Hij is afgevoerd naar het bureau ter ontnuchtering en voorgeleiding.

Het voertuig is door een ingeschakelde sleepdienst uit het water gehaald en afgevoerd naar berging. Het onderzoek duurt voort.

