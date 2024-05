President noemt beschuldiging NDP’er Bouva over verjaardag nonsens en politieke show

President Santokhi heeft vandaag gereageerd op de beschuldiging van NDP-parlementariër Melvin Bouva, die afgelopen week in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) beweerde dat er 3.3 miljoen SRD is uitgegeven aan een dankdienst op het presidentieel paleis bij de viering van de 65ste jaardag van Santokhi.

Op een regeringspersconferentie noemde het staatshoofd de beschuldiging van de NDP’er ‘nonsens’ en ‘gewoon een politieke show’. De viering van zijn 65ste jaardag was thuis bij hem aan de Rooslaan op Lelydorp. Daar waren ongeveer 10.000 mensen aanwezig en alles is uit privé middelen en door ondersteuners betaald.

In de hoedanigheid van staatshoofd heeft hij op zijn kabinet alle kinderhuizen, bejaardeninstellingen, diplomaten en personeel voor een programma uitgenodigd. Volgens het staatshoofd zijn er twee raadsvoorstellen waar het gaat om SRD 582.000 en SRD 551.000. In totaal komt het neer op 1.3 miljoen SRD. En dit is gebruikelijk voor een staatshoofd, zei Santokhi.

“Dat wat men daar in DNA een hele show geeft, is gewoon nonsens. Het is gewoon een politieke show die men daar geeft”, zei de Surinaamse president. De regeringsleider proeft zelf een stukje kwaadaardigheid met de zogenaamde onthulling van deze informatie, omdat de opheldering gemakkelijk kon worden verstrekt.

Bovendien heeft de NDP’er geen officieel raadsvoorstel gepresenteerd, omdat er nooit een raadsvoorstel is goedgekeurd. Er zouden aantekeningen op het gepresenteerde stuk zijn dat het ongeldig was, maar die aantekeningen zijn bewust weggehaald. “Ik weet niet of hij het bewust doet of iemand hem misleidt heeft”, stelde Santokhi.

Santokhi vindt het erg dat niemand hem over deze ‘show’ in DNA op de hoogte heeft gesteld, maar dat hij dat pas ’s avonds van een journalist heeft moeten vernemen.

Voor nu heeft hij een juristenteam gevraagd om de gepresenteerde stukken van Bouva te bekijken. Daarnaast vraagt hij zich af of het niet tijd is om ook de valse beschuldigingen van parlementariërs, die de immuniteit binnen het parlement gebruiken om zich te beschermen en alles te zeggen, te laten toetsen door de procureur-generaal.

“Dat gaan we naar de procureur-generaal sturen om te toetsen hoe dit allemaal kan. Maar zo kan het niet doorgaan”, aldus de president.